Samsun’da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı Başladı

samsun-da-otomobil-takla-atti-2-yarali-basladi

Kaza, Havza–Vezirköprü karayolu üzerinde, Havza Belediyesi’nin şantiyesi önünde gerçekleşti.

KAZA NEDENİ HIZ KAYBI

Alınan bilgilere göre, Hüseyin A. yönetimindeki 06 FJB 563 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre sürüklenip takla attı. Kazada sürücü Hüseyin A. ile birlikte yolcu Mine Ç. yaralandı.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ülke Genelinde Uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı, devreye aldığı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" ile artık satılık taşınmaz ilanlarını da doğrulamaya başladı. Uygulama ülke genelinde hayata geçirildi.
Gündem

İznik Gölü’nde Çekilme Riskine Dikkat Çekildi

İznik Gölü'nde yaşanan su seviyesindeki düşüş, son yağışlara rağmen devam ediyor; bu durum bölgedeki çiftçileri ve esnafı endişelendiriyor.
Gündem

Rusya’dan Navalnıy İddialarına Sert Tepki Geldi

Rusya, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirli ok kurbağalarının toksiniyle öldüğü iddialarını, Batı'nın dikkatini başka yöne çekme çabası olarak değerlendirdi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya’da Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirecek ve Gazze'deki ateşkesin gelişimini görüşecek.
Gündem

Fenerbahçe Şampiyonluk İddiasını Sürdürdü: Aktürkoğlu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'deki 22. haftada Trabzonspor'u 3-2 yenerek liderlik mücadelesine devam etti. Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası Galatasaray demesi ise sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.