Samsun’da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı Başladı

Kaza, Havza–Vezirköprü karayolu üzerinde, Havza Belediyesi’nin şantiyesi önünde gerçekleşti.

KAZA NEDENİ HIZ KAYBI

Alınan bilgilere göre, Hüseyin A. yönetimindeki 06 FJB 563 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre sürüklenip takla attı. Kazada sürücü Hüseyin A. ile birlikte yolcu Mine Ç. yaralandı.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.