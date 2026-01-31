Samsun’da Üç Katlı Binada Yangın Paniği

Olay, İlyasköy Mahallesi’nde yer alan üç katlı bir yapı içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, binanın alt katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın, kısa süre içinde büyüyerek yoğun duman oluşumuna yol açtı. Binada bulunan Irak kökenli bazı vatandaşlar evin içinde mahsur kalırken, bazıları ise korku sebebiyle çatı katına çıktı. Olayın bildirimi üzerine, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi.
