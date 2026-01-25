Samsun’da Un Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nde faciaya yol açan olay

Samsun’un Bafra ilçesindeki bir un fabrikasında çalışan Hüseyin Torun’un üzerine çok sayıda pirinç çuvalı düştü. Olayın ardından diğer çalışanların yaptığı ihbar doğrultusunda jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Çuvalların altında kalarak ağır yaralanan Torun, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahale sonrasında Bafra Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Torun, ne yazık ki doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi. 1 çocuk babası ve evli olduğu öğrenilen Torun’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.