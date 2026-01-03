Samsun’da Yangın: Yatalak Hasta Ve Gelini Hayatını Kaybetti

samsun-da-yangin-yatalak-hasta-ve-gelini-hayatini-kaybetti

SAMSUN’DA YANGIN FACİASI

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen yangında 90 yaşındaki yatalak hasta Zeynep Kaya ve 38 yaşındaki kayınvalidesi Tuğba Kaya yaşamlarını yitirdi. Alınan bilgilere göre, olay Vezirköprü’ye bağlı Göl Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü gerçekleşti.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edilmesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sonucunda alevler söndürülse de, yatalak hasta Zeynep Kaya ve gelini Tuğba Kaya’nın dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Yaşamlarını yitiren Zeynep ve Tuğba Kaya’nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yangının ardından evin kullanılmaz hale geldiği bildirilirken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

