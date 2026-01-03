Samsun’da Yangında İki Can Yandı: Zeynep ve Tuğba Kaya

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir müstakil evde alevler yükseldi ve bu talihsiz olayda 90 yaşındaki yatalak hasta Zeynep Kaya ile 38 yaşındaki gelini Tuğba Kaya hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği Göl Mahallesi Gençlik Caddesi’nde, Mustafa Kaya’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve kısa süre içinde itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye çalışanları, yangına hızla müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Ancak yapılan incelemelerde, yatalak hasta Zeynep Kaya ile gelini Tuğba Kaya’nın dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdiği tespit edildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden Zeynep ve Tuğba Kaya’nın cesetleri, otopsi işlemleri için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkmasına neden olan faktörlere ilişkin soruşturma çalışmaları sürerken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.