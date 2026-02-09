Samsun’daki Kavga Faciaya Dönüştü: İki Yaralı

SAMSUN’DA KOMŞULARINI RAHATSIZ ETTİĞİ GEREKÇESİYLE KAVGAYA DÖNÜŞEN OLAYDA YARALANANLAR OLDU

Samsun’un Atakum ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi’nde saat 04.00 sularında bir tartışma yaşandı. İddiaya göre M.Ö. (24), telefonla yüksek sesle konuştuğu için yeğeni İ.Ş. (20) tarafından “Komşular rahatsız olur” düşüncesiyle uyarıldı. Uyarı sonrasında başlayan tartışma, iki taraf arasında kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.Ş. dövülerek burnundan yaralandı.

KARDEŞİNE KORUMA GİRİŞİMİ BİTERKEN YARALANMA YAŞANDI

Kavga sırasında araya giren İ.Ş.’nin annesi D.B. (38), kardeşi M.Ö. tarafından sol kolundan bıçakla yaralandı. Ablasının ağır yaralandığını gören M.Ö., korkuyla ikinci katın balkonundan kendini aşağı attı. Olayın ardından durumun aciliyeti nedeniyle ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.Ö., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yeğeni İ.Ş. ve abla D.B. ise özel bir hastaneye yönlendirilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

