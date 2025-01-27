Samsung S25 Serisi Türkiye Fiyatları Açıklandı

YENİ SERİDE DİKKAT ÇEKEN KAMPANYALAR

Lansmana özgü kampanyalar ve fırsatlarla öne çıkan bu seri, kullanıcılara benzersiz özellikler ve cazip avantajlar sunuyor. Galaxy S25 Ultra modelinde kullanıcılar iki kat hafıza, %50 indirimli kılıf hediyesi gibi fırsatlar ile karşılaşıyor. 1 TB için 10.000 TL, 512 GB için ise 8.000 TL değerinde kupon avantajları da dikkat çekiyor. Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus modellerini tercih eden kullanıcılar 5.000 TL ek takas desteğinden yararlanabiliyor.

YÜKSEK PERFORMANSLI TEKNOLOJİ

Galaxy S25 Serisi, Samsung’un geliştirdiği en ileri yapay zeka teknolojisini barındırıyor. Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform sayesinde cihaz performansında %40’a varan artış sağlanıyor. ProVisual Engine teknolojisi ise profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimi imkanı sunuyor. Ayrıca, Gemini üyeliği ve 2 TB bulut depolama alanı ile dijital deneyim bir üst seviyeye taşınıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ESTETİK KOMBİNASYONU

Samsung, Galaxy S25 Serisi’nde ileri teknolojiyi estetik ve çevre dostu tasarımla bir araya getiriyor. Galaxy S25 Ultra, 6,9 inç QHD+ Dinamik AMOLED 2X ekranı, 200 MP geniş kamerası ve dayanıklı titanyum kenarları ile dikkat çekiyor. Ayrıca, seri içerisinde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler ve yedi yıllık güvenlik güncelleme garantisi, sürdürülebilirliğe verilen önemi vurguluyor.

KOLAY TAKAS HİZMETİ

Hepsiburada’nın “Eskiyi Kapında Yenile” hizmeti, eski telefonunu Galaxy S25 Serisi ile değiştirmek isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, eski telefonlarının bilgilerini sisteme girerek anında teklif alabiliyor ve bu teklif yeni telefonun fiyatından düşürülüyor. Galaxy S25 ve S25 Plus modellerini tercih eden kullanıcılar, ek 5.000 TL takas desteğinden faydalanabiliyor. Samsung Galaxy S25 Serisi, lansmana özel fırsatlar ve yenilikçi özelliklerle Hepsiburada’da müşterileri bekliyor.