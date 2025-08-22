Samsunspor, Maçta 2-1 Kaybetti

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ

Samsunspor, mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1’lik skorla mağlup oldu. 51. dakikada Tomasson, Samsunspor’u öne geçiren golü attı. Panathinaikos, artan baskısıyla 66. ve 74. dakikalarda bulduğu gollerle maçı kazanmayı başardı. Mücadelenin rövanşı 28 Ağustos günü Samsun’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Samsunspor, bu karşılaşmaya tek gol dezavantajıyla giderken, rakibini elemesi durumunda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın 5. dakikasında Panathinaikos’tan Swiderski’nin ceza sahasına yaptığı ortada, Bakasetas’ın yarım vole vuruşu Tomasson’a çarparak kornere çıktı. 21. dakikada, ev sahibi ekibin atağında Kotsiras’ın pasında Tete’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Okan Kocuk kontrol etti. 22. dakikada ise, Panathinaikos’un Pellistri’nin pasıyla Swiderski’nin yerden şutu defansa çarparak kornere yöneldi. 42. dakikada Zeki Yavru’nun serbest vuruşu üst direkten döndü.

51. dakikada Tomasson’un kafa vuruşuyla Samsunspor öne geçti. Ancak, 66. dakikada Panathinaikos, Kiriakopoulos’un golüyle eşitliği sağladı. Panathinaikos, son dakikalarda gelen iki direkten dönen topun ardından 74. dakikada öne geçti. Palmer-Brown’un kornerden gelen topa yaptığı vuruş, Okan Kocuk’un takım arkadaşıyla olan anlaşmazlığı sonucu gole dönüştü.

OYNAYAMAYAN OYUNCULAR VE TRANSFERLER

Samsunspor, Panathinaikos karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı. Kırmızı-beyazlılardan sakatlıkları devam eden Carlo Holse ve Anthony Musaba kadroda yer almadı. Ayrıca, yeni transferlerden Portekizli Afonso Sousa, eski kulübü Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giydiğinden bu maçta oynayamadı. Takım kadrosuna yeni transferler Toni Borevkovic ile kaleci Albert Posiadala eklendi.

PANATHINAIKOS KADROSUNDAKİ TANIDI KİŞİLER

Panathinaikos’un ilk 11’inde Galatasaray’da oynamış Tete, Alanyaspor ve Trabzonspor formaları giymiş Anastasios Bakasetas, Başakşehir’de oynayan Ahmed Touba ve Süper Lig’de geçmişte mücadele etmiş Siopis yer aldı.

SAMSUNSPOR’UN TARİHİ BAŞARISI

Samsunspor, 27 yıl aradan sonra UEFA’nın düzenlediği bir turnuvaya katılmayı başardı. Kırmızı-beyazlılar, UEFA organizasyonlarında ilk olarak 1996-1997 sezonunda Intertoto Kupası’nda boy gösterdi. 1997-1998 sezonunda ikinci kez Intertoto Kupası’ndaki son Avrupa maçını 5 Ağustos 1998’de Werder Bremen ile oynadı ve 3-0 mağlup ayrıldı. Samsunspor, 60 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etti.

TARAFTAR DESTEĞİ

Türk taraftarlar, Samsunspor’u bu zorlu maçta yalnız bırakmadı. Gurbetçiler, kendi takımlarının formalarıyla şehir turu attıktan sonra Samsunspor’a ayrılan tribünde yer aldı. Samsunspor, ABD merkezli sosyal medya platformunda taraftarlara teşekkür ederek, “Avrupa’da sahaya çıkarken yalnız olmadığımızı biliyoruz. Panathinaikos karşılaşması öncesi değerli kulüplerimizin taraftarlarından gelen destek mesajları bizleri hem gururlandırdı hem de daha da kenetledi. Şimdi tek hedefimiz, Atina’dan güçlü bir skorla dönmek ve ülkemizi onurlandırmak.” açıklamasında bulundu.