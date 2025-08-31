Samsunspor Taraftarları Olay Yaşadı!

OLAYIN GÖLGESİNDE KALAN MÜCADELE

Samsunspor taraftarları, Trabzonspor deplasmanına gitmek üzere yola çıkarken Giresun’da bir restoranda mola verdi. Burada henüz kesinleşmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıkmış ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştür. Yaşanan silahlı çatışmada 1’i ağır olmak üzere 3 taraftarın yaralandığı bildirildi.

SAMSUNSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Samsunspor, yaşanan olayla ilgili resmi bir açıklama yaptı ve bir taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.” ifadeleri yer aldı.