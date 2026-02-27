Samsunspor Tur Atlarken Fenerbahçe Avrupa’ya Veda Etti

samsunspor-tur-atlarken-fenerbahce-avrupa-ya-veda-etti

Samsunspor, Shkendija’yı 4-0 mağlup ederek tur atladı

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşamasında, Shkendija’yı 4-0 yenerek bir üst tura yükselen Samsunspor, başarılı bir performans sergiledi. Bu sonuçla birlikte Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında ülke puanına önemli bir katkı sağladı.

Fenerbahçe, Nottingham Forest’a elendi

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’a deplasmanda 2-1 yenilerek ilk maçtaki 3-0’lık mağlubiyetle Avrupa’ya veda etmiş oldu. Böylece Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında yollarına devam edemedi.

Türk futbolunun uluslararası başarıları

Her iki Türk takımının oynadıkları karşılaşmaların ardından, Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki puanı artış gösterdi. Özellikle Samsunspor’un tur atlaması, ülke puanı üzerinde ekstra bir etki yarattı. Türkiye’nin UEFA ülke puanı listesinde durumu ise şu şekilde sıralanıyor:

İngiltere – 113,075, İtalya – 98,303, İspanya – 92,359, Almanya – 88,688, Fransa – 80,141, Portekiz – 69,266, Hollanda – 66,929, Belçika – 61,450, Türkiye – 51,075, Çekya – 48,225, Yunanistan – 47,112, Polonya – 46,125.

