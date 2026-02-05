Samsunspor’un Raheem Sterling Transferi İmkansızlaştı

samsunspor-un-raheem-sterling-transferi-imkansizlasti

Raheem Sterling’in Transfere Olumsuz Cevap

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile sözleşmesini fesheden Raheem Sterling’in Samsunspor’a transferi olumsuz sonuçlandı.

TRANSFERE DAİR AÇIKLAMA

Karadeniz temsilcisinin basın sözcüsü Suat Çakır, Sterling’in Türkiye’ye gelme isteğinin olmaması nedeniyle anlaşmanın sona erdiğini belirtti.

TRANSFER DURUMU

Çakır, yaptığı açıklamada “Raheem Sterling transferiyle ilgili bir çalışma vardı, bayağı bir yol alındı. Anlaşmaya doğru gidilirken daha sonra futbolcunun Türkiye’ye gelmek istememesi yüzünden transfer bozuldu.” ifadelerini kullandı.

RAHEEM STERLING’İN GEÇMİŞİ

Futbol kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başlayan Raheem Sterling, sırasıyla Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal (kiralık) takımlarında mücadele etti. Enzo Maresca’nın Chelsea’deki dönemi boyunca sorun yaşayan ve A takıma dahil edilmeyen Sterling, bu sezon başından beri tek başına antrenman yapıyordu. Sterling, kariyeri boyunca 599 maça çıkarak 182 gol ve 133 asist istatistiği elde etti.

