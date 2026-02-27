Samsunspor’un Tarihi Galibiyeti Thorsten Fink ile Değerlendirildi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde Shkendija’yı geçerek son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Thorsten Fink, maç sonrası yaptığı açıklamalarda takımının performansından bahsetti. Fink, “İkinci yarıda çok iyiydik. Atmış olduğumuz golden sonra oyun çözüldü. Çok daha iyi oynadık golle birlikte. Gergindik, stres yaşadık. Rakibimize de çok fırsat vermedik. İkinci yarıda dediğim gibi iyi geçiş oyunu oynadık. Totalde 5-0’lık galibiyetle tur atladık. Hem Samsunspor hem Türk futbolu için çok önemli bir galibiyetti. Dün Galatasaray gerçekleştirdi, biz bugün gerçekleştirdik.” dedi.

OYUNCULARIMIZ DAHA RAHAT OYNADI

Fink, ikinci yarıdaki performansın iyileşmesine dikkat çekerek, “Celil’in oyuna katılmasıyla birlikte ofansta doğru işler yaptık. Celil’in katkısı çok önemliydi. İyi forvetlerimiz var. Marius 2 gol attı, yanılmıyorsam Konferans Ligi gol kralı durumunda. Daha çok gol atabilirdik aslında. İlk yarı biraz gergindik, bu nedenle istediğimiz oyunu oynayamadık. Ancak, rakibe de şans ve fırsat vermedik. Zekice ve akıllıca oynadık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Maçı gol yemeden tamamlamak da ayrı bir önemdeydi. Attığımız gollerden sonra üzerimizdeki yükü attık. Bu nedenle oyuncularımız daha rahat oynadı.” diye ekledi.

RAYO DAHA İYİ OLABİLİR

Fink, son 16 turundaki rakipleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Zor bir rakip bizi bekleyecek. Kim olursa olsun zorlu olacak. Son 16’ya kalmak tarihi bir başarı zaten. Elbette gidebileceğimiz kadar gitmek istiyoruz, her şey mümkün futbolda. Bodo’nun başarılarına bakın mesela. Shakhtar mı Rayo mu? Bence Rayo daha iyi olabilir.” dedi. Hava şartlarının İspanya’da daha iyi olduğunu belirten Fink, “Shakhtar çıkarsa Polonya’ya gideceğiz. İkisi de iyi takımlar. İki takım da topa sahip olmayı seviyor. Shakhtar da evinde oynamadığı için öyle bir avantaj olabilir.” şeklinde konuştu.