Samsunspor Yönetimi Musaba Transferine Tepki Gösterdi

SÜPER LİG’DE MUSABA TRANSFERİNE TEPKİLER ARTIK!

Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemine günler kala, sözleşmesinde 6 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Hollandalı futbolcu Anthony Musaba’nın Fenerbahçe ile anlaşması, Samsunspor camiasında rahatsızlığa neden oldu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Musaba’nın sözleşmesinde yurt içi ve yurt dışı transferler için serbest kalma maddesi bulunduğunu ifade ederek, “Buraya kadar her şey normal. Oyuncunun belirlenen bedel ödendiğinde serbest kalma hakkı vardı. Ancak normal olan, böyle bir talep geldiğinde menajerin ya da oyuncunun kulübü bilgilendirmesidir. Bu yapılmadı.” dedi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ ARKA PLANDA YÜRÜTÜLDÜ

Görüşmelerin arka planda yürütüldüğünü ve Samsunspor yönetimi ile teknik ekipten habersiz devam ettiğini aktaran Veysel Bilen, “Birkaç maç öncesinden sözlü bir anlaşma yapılmış, sadece resmi sürecin beklenmiş. Bu durum bizim açımızdan hem menajer hem de oyuncu açısından önemli bir eksikliktir. Oyuncunun bunu hocasına, futbol direktörüne veya yöneticilerine bildirmesi gerekiyordu.” şeklinde konuştu.

ETİK OLARAK KABUL EDİLEMEZ

Sosyal medya ve ulusal basında konuyla ilgili haberlerin ardından transfer sürecinin ortaya çıktığını belirten Bilen, Samsunspor’a herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Bilen, “Bu davranış etik değildir. Eksik ve hatalıdır. Bu hatanın sorumluları menajer, oyuncu ve bu işten sorumlu olan kulüp yöneticileridir.” ifadesini kullandı.

HATA CAMİALARA MAL EDİLEMEZ

Fenerbahçe camiasına yönelik gelen tepkileri değerlendiren Bilen, yapılan hataların tüm camiaya mal edilmesinin doğru olmadığına dikkat çekerek, “Bir kulübün yöneticileri hata yaptığında bunun bedelini tüm camiaya yüklemek doğru değil. İki büyük camiayı karşı karşıya getirecek bir dil kullanılmasını biz de doğru bulmuyoruz.” diye konuştu.

ETİK DIŞI TRANSFER SÜRECİNE GEÇİT YOK

Samsunspor’un transfer anlayışını açığa kavuşturan Bilen, “Biz bugüne kadar etik dışı bir transfer sürecinin içinde olmadık, olmayız. Bir oyuncuyla ilgileniyorsak önce kulübünün kapısını çalar, izin isteriz. Futbolun marka değerini korumak bunu gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

BAŞARIYLA KAPANAN BİR DÖNEM

Musaba transferinin kulüp için önemli bir ekonomik getiri sağladığını söyleyen Bilen, “Samsunspor, 6 ayda oyuncusunu vitrine koyup, satabilecek bir noktaya geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ciddi bir bedelle oyuncu satıyoruz. Bu, yönetimimizin ve başkanımızın başarısıdır. Samsunspor yeniden sahnelere döndü.” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ TAKIMINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ

Son olarak Samsunspor’un bundan sonra da oyuncular için cazip bir vitrin olmaya devam edeceğini belirten Bilen, “Oyunculara ‘Gel, oyna, Samsunspor’da vitrine çık’ diyebileceğimiz bir noktadayız. Bu kulübümüzün imajı açısından çok değerlidir. Musaba’ya yeni takımında başarılar diliyoruz. Biz kendi yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi. Musaba, yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday’den Samsunspor’a katılmıştı.