Sanat Dünyası Mesut İktu’yu Kaybetti

Sanat dünyası büyük bir kayıp yaşıyor. Opera sanatçısı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin eski Müdürü ve Sanat Yönetmeni olan bariton, akademisyen Prof. Mesut İktu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçının ölümü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

DERİN ÜZÜNTÜ İFADE EDİLDİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yapılan paylaşımda, “İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak acımız çok büyük. Türk operasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen değerli sanatçımız ve önceki dönem Müdür ve Sanat Yönetmenlerimizden Mesut İktu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

TÖREN DETAYLARI AÇIKLANDI

Mesut İktu için Pazar günü saat 10.30’da Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni gerçekleştirilecek. İktu’nun cenazesi, ardından Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

PROF. MESUT İKTU’NUN İZİ

Türkiye’de güçlü bir opera geleneğinin gelişimine katkıda bulunmuş olan İktu, sanatçı ve eğitmen olarak sanat dünyasına önemli katkılar sağladı. Sesinin niteliği, teknik bilgisi ve geniş ses yelpazesi ile tanınan Mesut İktu, yurt içi ve dışında birçok opera temsili gerçekleştirdi; senfoni orkestraları ile de sayısız konser verdi. 1987-1991 ve 2001-2004 yıllarında iki ayrı dönem, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevini yürüttü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyeliği de yapan Prof. Mesut İktu; Şan, Türkçe Metinli Müzikli Diksiyon, Lied Yorumu, Opera Metinleri, Fonetik Sanatlarda Özgünleşme ve Müzik Analizi gibi sınıflarda dersler vererek pek çok gencin hayatına dokundu.