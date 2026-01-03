Sanat Dünyasında Derin Yas: Prof. Mesut İktu Hayatını Kaybetti

sanat-dunyasinda-derin-yas-prof-mesut-iktu-hayatini-kaybetti

Sanat camiasında derin bir yaraya neden olan kayıp… Opera sanatçısı ve geçmişte İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Müdür ve Sanat Yönetmeni görevini üstlenmiş olan bariton, akademisyen Prof. Mesut İktu, bu sabah hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata veda eden sanatçının ölümü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruldu.

“DEĞERLİ SANATÇIMIZI KAYBETTİK”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, paylaşımında “Acımız çok büyük. Türk operasının önde gelen isimlerinden biri olan değerli sanatçımız ve önceki dönem Müdür ve Sanat Yönetmenimiz Mesut İktu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

TÖREN DETAYLARI AÇIKLANDI

Mesut İktu için düzenlenecek veda töreni, Pazar günü saat 10.30’da Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İktu’nun naaşı, öğle namazından sonra Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak ve ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’na uğurlanacak.

PROF. MESUT İKTU’NUN KATKILARI

Türkiye’de güçlü bir opera geleneğinin gelişmesine ve ülkemizin klasik müzik alandaki uluslararası tanınırlığına önemli katkılarda bulunan Prof. Mesut İktu, sanatçı ve eğitmen olarak da sanat dünyasına değer kattı. Geniş ses yelpazesi ve teknik yetenekleriyle tanınan İktu, birçok opera temsili ve konserlerde solist olarak yer aldı. Aynı zamanda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği görevini iki farklı dönemde (1987-1991 ve 2001-2004) üstlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan İktu, Türkçe Metinli Müzikli Diksiyon, Şan, Opera Metinleri gibi dersler vererek birçok gencin kariyerine yön verdi.

