Gündem

Sanayi İşçilerine Uygun Lojman Projesi!

sanayi-iscilerine-uygun-lojman-projesi

LOJMAN PROJESİ DUYURULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik yeni bir lojman projesi açıkladı. Proje, ilk etapta Manisa’da hayata geçirilecek ve işçilerin barınma ile ulaşım sorunlarını hafifletmeyi hedefliyor.

YENİ MODEL: UYGUN FİYATLI LOJMANLAR

Projenin detaylarına göre, işçilere kira bedelinin üçte biri oranında sembolik bir ücretle modern lojmanlar sunulacak. Bakan Kacır, barınma ihtiyacı ile birlikte sosyal yaşamın da destekleneceğini ifade etti. Bu proje sayesinde barınma ve ulaşım sorunlarının azaltılması, sosyal ve kültürel yaşamın geliştirilmesi ve kira yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

SANAYİ BÖLGELERİNE YENİ BİR İVME

Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, projeyi yalnızca bir konut girişimi olarak değil, aynı zamanda sanayi işçileri için bütüncül bir sosyal yaşam alanı şeklinde nitelendirdi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise lojmanların çevre dostu ve dijitalleşmeye uygun bir biçimde tasarlanacağını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan bu yeni konut modeli, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e Yanıt

Sözcü TV'de yayınlanan programda CHP lideri Özgür Özel, muhalif gazeteci Yılmaz Özdil’e yanıt vererek sert sözler sarfetti. Sunucu İpek Özbey ile de gerilim yaşandı.
Dünya

İsrail Basını: Trump, Netanyahu ile Teması Kestik

İsrail Ordu Radyosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Netanyahu ile olan iletişimini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.