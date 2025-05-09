Sanayi İşçilerine Uygun Lojman Projesi!

LOJMAN PROJESİ DUYURULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik yeni bir lojman projesi açıkladı. Proje, ilk etapta Manisa’da hayata geçirilecek ve işçilerin barınma ile ulaşım sorunlarını hafifletmeyi hedefliyor.

YENİ MODEL: UYGUN FİYATLI LOJMANLAR

Projenin detaylarına göre, işçilere kira bedelinin üçte biri oranında sembolik bir ücretle modern lojmanlar sunulacak. Bakan Kacır, barınma ihtiyacı ile birlikte sosyal yaşamın da destekleneceğini ifade etti. Bu proje sayesinde barınma ve ulaşım sorunlarının azaltılması, sosyal ve kültürel yaşamın geliştirilmesi ve kira yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

SANAYİ BÖLGELERİNE YENİ BİR İVME

Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, projeyi yalnızca bir konut girişimi olarak değil, aynı zamanda sanayi işçileri için bütüncül bir sosyal yaşam alanı şeklinde nitelendirdi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise lojmanların çevre dostu ve dijitalleşmeye uygun bir biçimde tasarlanacağını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan bu yeni konut modeli, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.