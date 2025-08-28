Sandu: “AB Olmadan Moldova Geri Kalarak”

MACRON, TUSK VE MERZ KISHINEV’DE

Moldova’nın bağımsızlık yılı kutlaması vesilesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in katılımıyla Kişinev’de ortak bir basın toplantısı yapıldı. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin 34’üncü bağımsızlık yıl dönümünü kutladığını ifade etti ve “Açıkça söylemek isterim ki Avrupa’nın başka bir alternatifi yok. Ülkemiz, AB olmadan geçmişe takılıp kalır” açıklamasında bulundu.

DOSTLUK VE DESTEK MESAJLARI

Sandu, Fransa, Polonya ve Almanya liderlerinin Moldova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin, ülkelerine yönelik bir saygı ve takdir gösterisi olduğunu belirtti. “Bugün dostlarımız yanımızda. Moldova’nın önemli olduğunu ve AB üyeliğinin uzak bir hayal olmadığını göstermek için buradalar” ifadelerini kullandı. Moldova’nın bağımsızlığının şu an her zamankinden daha fazla sınandığını dile getiren Sandu, ülkesinin ciddi dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar, nefret söylemleri ve diğer olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını aktardı.

GELECEK İÇİN MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Sandu, ülkesinin geleceği için gereken sorumlulukların bilincinde olduklarını vurguladı. “İstediğimiz geleceğe ancak onu korursak sahip olabiliriz. Moldova adına karar verecek olanlar yalnızca Moldovalılar olmalı” değerlendirmesinde bulundu.