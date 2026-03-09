Şanlıurfa’da APP Plakalı Araçlar İçin Kuyruklar Oluştu

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan güncellemeler doğrultusunda, 27 Şubat’tan itibaren araçlarında standart dışı ‘Amerikan Pres Plaka’ (APP) kullanan sürücülere ceza kesilmesi kararlaştırılmıştı. Bu plaka sahiplerine 140 bin liralık para cezası, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle alınması ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar uygulanmıştı. Ancak, yakın zamanda İçişleri Bakanı’nın talimatıyla, denetimler için bir geçiş dönemi uygulaması başlatıldı.

GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMASI

1 Nisan 2026 tarihine kadar, denetimlerin sadece rehberlik ve bilgilendirme amaçlı gerçekleştirileceği ve sürücülere ceza uygulanmayacağı duyuruldu. Bu durum, sürücülerin standart plakalarını temin etmek amacıyla plaka basım atölyelerine akın etmesine neden oldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kararın duyulmasının ardından, vatandaşlar gerekli evrakları tamamlayarak bağlı bulundukları ilin şoförler odasına yöneldi. Yapılan işlemleri hızlı bir şekilde tamamlamak isteyen yüzlerce kişi, Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

“3 SAATTİR SIRA BEKLİYORUM”

Sırada 3 saat 15 dakikadır beklediğini ifade eden Mustafa Şen, “Saat şu an 13.40, biz 10.25’te buraya geldik. 3 saat 15 dakikadır sırada bekliyorum. Mağdur değiliz desek yalan olur. Parasında da değilim, kaç saattir bu şekilde sırada bekliyoruz. Hadi gençleri geçtim, yaşlılar da var. Randevulu sistemle bu işlemler yapılabilirdi” diye konuştu.

RAMAZAN VAKTİ MAĞDUR OLDUK

Sırada bekleyen Halil Taş ise, “Sabah saat 09.00’dan beri sırada bekliyoruz. Bu ramazan vakti mağdur edildik. 2026 yılında yaşadığımız duruma bakın, ne yapalım bilmiyoruz. Koskoca kurumda bir eleman çalışıyor. Allah var, bu kadar insan eziyet çekmek zorunda mı? 3-4 kişilik bölme yapılmış, gişe var fakat sadece 1 kişi çalışıyor. Vicdan, merhamet ya saatlerdir buradayız. Çilemiz mi bu ayıptır, günahtır” dedi.