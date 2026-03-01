Şanlıurfa’da Devamsızlığa Yönelik Önemli Adımlar Atıldı

ŞANLIURFA VALİSİ’NDEN EĞİTİMDE YENİ ADIMLAR

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, öğretim sürecinde okula hiç gitmeyen ya da sürekli devamsızlık gösteren öğrencilerin okula kazandırılması için özverili çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, son dönem içinde yaklaşık 1826 öğrencinin yeniden eğitim hayatına dahil olduğunu ifade eden Şıldak, “İlkokul ve ortaokullarda sürekli devamsız olan yaklaşık 19 bin öğrenciden 16 bin 749’unun okula devamını sağladık” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİ DEVAM ORANI ARTIYOR

Eğitim öğretim yılının başından itibaren yapılan çalışmalarla okula devam eden öğrenci sayısının 25 bin 294’e ulaştığını belirten Vali Şıldak, çocuğunu okula göndermeyen ve yapılan uyarılara kulak asmayan 1357 velinin, idari para cezasıyla karşılaşacaklarını bildirdi.

AİLELERDEN DESTEK BEKLENİYOR

Vali Şıldak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi çerçevesinde Şanlıurfa’daki eğitim sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çabalarını sürdüreceklerini dile getirirken, ailelerin de çocuklarını okullarıyla buluşturacak duyarlılığı göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.