Şanlıurfa’da Elektrik Akımından Ölüm Olayı

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA OLAYI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Esmerçayı Mahallesi’nde bir elektrik direğine tırmanan Kafur Çetinkaplan (33), akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Çetinkaplan, Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi ancak burada yaşamını yitirdi. Bu üzücü olay, elektrikle ilgili güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.