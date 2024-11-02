More
Gündem

Şanlıurfa’da Elektrik Akımından Ölüm Olayı

sanliurfa-da-elektrik-akimindan-olum-olayi

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA OLAYI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Esmerçayı Mahallesi’nde bir elektrik direğine tırmanan Kafur Çetinkaplan (33), akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Çetinkaplan, Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi ancak burada yaşamını yitirdi. Bu üzücü olay, elektrikle ilgili güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Tüberkülozun Artışı İçin Uyarılar Yapıldı!

Dünya Sağlık Örgütü, tüberkülozun 8,2 milyon vakayla lider bulaşıcı hastalık haline geldiğini belirtti. Hastalık, altı kişiden birini öldürebiliyor; belirtileri soğuk algınlığına benziyor.
Gündem

Kogui Yerlilerine Tarihi Eser İadesi

Almanya, BM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'nda Kolombiya'nın Kogui Yerlilerine ait üç kültürel eseri iade etti; bu adım, kültürel mirasın önemine dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.