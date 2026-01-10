Şanlıurfa’da Mutfak Tüpü Patlaması: 3 Ölü, 4 Yaralı

ŞANLIURFA’DA TÜP PATLAMASI FACİASI

Şanlıurfa’da yaşanan tüp patlaması, akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Yemek hazırlığı sırasında mutfakta gaz sıkışması sebebiyle patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Sağlık görevlileri, olay sonrası yaptıkları kontrollerde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ile bebek Arif Şeyho’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Yangında yaralanan Berfin, Muhammed, Veyso ve Ramazan Şeyho ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olay yerine olan incelemeleri tamamladıktan sonra hayatını kaybedenlerin cenazelerini otopsi için morga sevk etti. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

