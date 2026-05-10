Şanlıurfa’da Otomobili Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Adam Hayatını Kaybetti

DÜN AKŞAM ŞANLIURFA’DA TRAFİK KAZASI

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün henüz belirlenemediği bir otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kaza anında otomobilden çıkarak suda yardım bekleyen polis memuru Nimet C. ve Rukiye A.’yı gören Mehmet El Mezar, hemen kanala atladı. Ancak akıntının etkisiyle güçsüzleşen El Mezar, suda sürüklenmeye başladı.

GÖRENLER KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Kazayı gören diğer vatandaşlar da kurtarma çabalarına katıldı. Halat yardımıyla Mehmet El Mezar, sudan kurtarıldı. İhbar üzerine sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan iki kadın ve El Mezar, Nimet C. ile Rukiye A., Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

YARALI KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet El Mezar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın cep telefonu kamerasına yansıdığı belirtiliyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.