Şanlıurfa’da Özel Okulda Kalorifer Kazanı Patladı

ŞANLIURFA’DA KALORİFER KAZANI PATLADI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan bir özel ortaöğretim kurumunun kalorifer kazanının patlaması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olay, ilçenin merkezinde sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Patlama sonucu uzman öğretici A.Ö. ve hizmetli S.B. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ambulanslar, yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.

VALİLİK SÜRECİ DUYURDU

Şanlıurfa Valiliği, patlama ile ilgili olarak bir yazılı açıklamada bulundu ve adli ile idari soruşturma başlattığını bildirdi. Açıklamada, “Siverek ilçemizde faaliyet gösteren özel bir ortaöğretim kurumunda bulunan kalorifer kazanının henüz belirlenemeyen bir sebeple patlaması sonucunda kazan dairesinde bulunan uzman öğretici A.Ö. ve hizmetli S.B. hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralı personel ivedi olarak hastaneye intikal ettirilmiş olup tedavileri Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir. Olayla ilgili olarak yürütülen adli soruşturmanın yanı sıra valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.