Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

VALİDEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinasyonuyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Siverek ilçesinde belirlenen yedi adrese yönelik operasyon yaptığını bildirdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Gerçekleştirilen operasyonda, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir otomatik tabanca, 6 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 29 şarjör, gece görüşlü dürbün ve toplamda 1347 mermi ele geçirildi. Vali Şıldak, bu operasyon sonucunda 10 şüphelinin gözaltına alındığını da duyurdu.