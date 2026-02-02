Şanlıurfa’da Tefeci Operasyonunda 23 Kişi Tutuklandı

Suç örgütleriyle mücadelede kararlılık sürüyor. Halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan emniyet güçleri, yeni bir başarılı operasyona daha imza attı. Jandarma ekipleri, Şanlıurfa’da tefeci organize suç örgütüne yönelik bir operasyon başlattı. Bu çalışma çerçevesinde, 4,2 milyar TL’lik hesap hareketi olduğu tespit edilen 37 şüpheli yakalandı.

TEFECİLİK ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Operasyon detaylarını sosyal medya aracılığıyla paylaşan İçişleri Bakanı, konuya dair önemli bilgiler sundu. Şüphelilerden 23’ünün tutuklandığını açıklayan Bakan, 804 milyon TL değerinde mal varlığına da el konulduğunu aktardı. Bakan, sözlerinde “Şanlıurfa’da tefeci organize suç örgütüne yönelik jandarmamızın düzenlediği operasyonda 4,2 milyar TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheliyi yakaladık, 23’ü tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı” dedi.

ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI

Ayrıca 12 şirkete de tasfiye süreci başlatılarak kayyım atandı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, 45 farklı adreste, 545 personel ile ve İHA desteğiyle yapıldı. Bu operasyonda yakalanan şüphelilerin, borç verdikleri vatandaşları baskı altında tutarak yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak onlardan çek ve senet imzalattıkları belirlendi. Ödeme güçlüğü çeken kişilerin mal varlıklarını tehdit yoluyla devraldıkları tespit edildi ve bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

Organize suç örgütleri ve çetelerle kararlılıkla süren bu mücadele, tefecilere karşı da aynı güçle devam ediyor. Hükûmet yetkilileri, konuyla ilgili olarak Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ile iş birliği içinde çalışarak güvenliği sağlamayı amaçlıyor.

