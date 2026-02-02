Şanlıurfa’da Tefecilere Yönelik Büyük Operasyon Başarıyla Gerçekleştirildi

Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Emniyet güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz çalışarak bir operasyona daha imza attı. Jandarma ekipleri, Şanlıurfa’da tefeci bir organize suç örgütüne yönelik başlattıkları operasyonda, 4,2 milyar TL hesap hareketi kaydedilen 37 şüpheliyi yakaladı.

23 TEFECİ TUTUKLANDI

Operasyonla ilgili detayları sosyal medya üzerinden paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 37 şüpheliden 23’ünün tutuklandığını duyurdu. Ayrıca, şüphelilerin 804 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, “Şanlıurfa’da tefeci organize suç örgütüne yönelik jandarmamızın düzenlediği operasyonda 4,2 milyar TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheliyi yakaladık, 23’ü tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.” ifadelerini kullandı.

TMSF TARAFINDAN KAYYIM ATANDI

Bakan Yerlikaya, MASAK verileri doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon TL değerinde, 20 taşınmaz, 55 araç ve 1.145 banka hesabına el konulduğunu da aktardı. Ayrıca, 12 şirkete TMSF tarafından kayyum atandığını belirtti. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı’nın eşgüdümünde gerçekleştirilen operasyon sonuçları, 45 farklı adreste bulunan 545 Jandarma personelinin ve Jandarma İHA (JİHA) desteğinin katkılarıyla elde edildi. Yakalanan şüphelilerin, borç verdikleri vatandaşları baskı altına aldıkları ve yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak onlardan çek ve senet imzalattıkları tespit edildi. Ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarının ise zorbalıkla devralındığı belirlendi. Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

TEFECİLERLE MÜCADELE KARARLI SÜRECEK

Organize suç örgütleri ve çetelerle kararlılıkla mücadele eden İçişleri Bakanlığı, tefecilere karşı da aynı azimle çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Yerlikaya, bu süreçte emeği geçenleri, valiyi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.