Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonunda 37 Şüpheli Yakalandı

ŞANLIURFA’DA TORBACILARA OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir operasyonla “torbacı” olarak tanımlanan sokak satıcılarına yönelik 28 mahallede eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Bu operasyon kapsamında, 45 şüpheli hedef alındı ve işlemler sonucunda 37 kişi yakalandı. Ayrıca, 1 şüphelinin mevcutta cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

FİRARİLERİN PEŞİNDEN

Firari durumda olan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanma ekipmanları, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Daha önce 5 Mayıs 2026’da düzenlenen operasyonda ise 46 kişi tutuklanmıştı.