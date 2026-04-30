Şanlıurfa Merkezli 11 İlde 200 Milyon TL’lik Operasyon

sanliurfa-merkezli-11-ilde-200-milyon-tl-lik-operasyon

ŞANLIURFA’DA SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılıkla mücadele amacıyla bir operasyon icra etti.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DOLANDIRICILIK UYGULAMALARI

Operasyon kapsamında, şüphelilerin sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla, piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

200 MİLYON TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporuna dayanarak yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplamda 200 milyon lira işlem hacminin bulunduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON 11 İLDE GERÇEKLEŞTİ

Şanlıurfa merkezli olarak 11 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, “nitelikli dolandırıcılık”, “banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalar yöneltildi.

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı ve kurye ile birlikte çok sayıda dijital malzeme ile toplam değeri 12 milyon lira olan 6 araca el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

