Şanlıurfa Valiliğinden Öğretmene Saldırı İddiasına Cevap

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmene yönelik saldırı iddiaları, sosyal medya ve bazı haber platformlarında hızla yayıldı.

VALİLİK RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay üzerine Şanlıurfa Valiliği tarafından bir resmi açıklama geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Siverek ilçemizde bir ortaokulda bir öğretmenimizin kendisine yönelik saldırı sonucunda yaralandığı şeklinde haber siteleri ve sosyal medyada bazı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bugün saat 12.40 sularında Siverek’te bulunan Dumlupınar Ortaokuluna gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.