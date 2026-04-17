Şanlıurfa Valiliğinden Öğretmene Saldırı İddiasına Cevap

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmene yönelik saldırı iddiaları, sosyal medya ve bazı haber platformlarında hızla yayıldı.

VALİLİK RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay üzerine Şanlıurfa Valiliği tarafından bir resmi açıklama geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Siverek ilçemizde bir ortaokulda bir öğretmenimizin kendisine yönelik saldırı sonucunda yaralandığı şeklinde haber siteleri ve sosyal medyada bazı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bugün saat 12.40 sularında Siverek’te bulunan Dumlupınar Ortaokuluna gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bolu Belediyesine Yönelik Rüşvet Soruşturması Başladı

Bolu'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda Esnaf Odası Başkanı ve iki personeli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.
Gündem

Sergen Yalçın’ın Transfer Planlarında Juventus Oyuncusu Var

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verirken, teknik direktör Sergen Yalçın, Kosovalı oyuncu Edon Zhegrova'yı listeye ekledi.
Gündem

Volkan Demirel Onyekuru Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Gençlerbirliği'nin antrenörü Volkan Demirel, Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Henry Onyekuru'nun kadro dışı bırakılma nedenini de aktardı.
Gündem

Gençlerbirliği’nde Henry Onyekuru Gelişmesi Ciddileşiyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'de lider Galatasaray ile karşılaşacak. Ancak, kadro dışı kalan Henry Onyekuru'nun menajerinin antrenmanı izlemeye alınmadığı iddia ediliyor.
Gündem

Lionel Messi Yeni Bir Dönem Başlatıyor: UE Cornella’yı Satın Aldı

Inter Miami'nin ünlü futbolcusu Lionel Messi'nin İspanyol kulübü UE Cornella'yı satın alacağı öne sürüldü.