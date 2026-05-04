Şanlıurfa ve Gaziantep’te Eğitim Süresi Uzatıldı

Meteoroloji uyarıları doğrultusunda yaşanan kuvvetli yağış ve fırtına, Şanlıurfa ve Gaziantep’te su baskınlarına neden oldu. Bu durumda pek çok ağaç ve tabela yerinden devrildi.

Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları neticesinde 1 kişi yaşamını yitirirken, 40’tan fazla kişi yaralandı.

Felaketin ardından Şanlıurfa Valiliği, bölgedeki yaraların sarılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Birecik ve Viranşehir’deki tüm eğitim kurumlarının 4 Mayıs Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı. Okulların tatil süresi 4 gün daha uzatıldı.

OKULLAR 4 GÜN DAHA TATİL EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, “03.05.2026 tarihinde olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

GAZİANTEP’TE DE 23 OKULDA 2, BİR OKULDA 3 GÜN TATİL

Gaziantep Valiliği’nden de benzer bir açıklama geldi. Kent merkezi ile Nizip ilçesinde, etkili fırtına sonucunda birçok okulda hasar meydana geldiği bildirildi. Bazı okullardaki hasarların ekiplerin yoğun çalışmalarıyla giderildiği, bazılarında ise tadilat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Valilik, fırtınada hasar gören kent merkezi ve Nizip ilçesindeki 24 okulda 2 ile 3 gün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “3 Mayıs 2026 Pazar günü ilimizde yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını nedeniyle bazı okullarda hasar meydana gelmiş ve ilimiz genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarımızda tadilat işlemleri tamamlanarak, eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılması gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle aşağıda isimleri bulunan 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadeleri yer aldı.