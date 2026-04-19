Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki Okul Saldırıları Üzerine BTK Önlemleri Alıyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta ardı ardına gerçekleşen okul saldırıları, ülkeyi büyük bir üzüntüye sevk etti. Her iki şehirdeki saldırganların, şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı tespit edildi. Mobil oyunların, çocuklar arasında şiddeti artırdığı belirtilirken, bu sorunun önüne geçmek amacıyla yetkililerin çeşitli tedbirler geliştirdiği öğrenildi.

VPN HİZMETLERİNE YENİ DÜZENLEME

Bu çerçevede, Türkiye’de yasal olarak erişimi engellenen içerik ve oyunlara ulaşımı sağlayan VPN hizmetlerinin lisanslandırılması için bir düzenleme üzerinde çalışıldığı biliniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL SIM KART UYGULAMASI

Ayrıca, GSM aboneliklerine yönelik yeni sınırlamalar getiren bir düzenlemenin de gündemde olduğu aktarılıyor. Bu düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilmesi amacıyla “çocuk hattı” olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Böylece 18 yaş altındaki bireylerin kullanabileceği hatların, çocuklara ait olduğu daha net bir şekilde belirlenerek, bu hatlarla ilgili sınırlayıcı tedbirlerin alınması sağlanacak.

