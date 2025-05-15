Sapanca’da 18 Kilo Uyuşturucu Bulundu

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON SONUCU GÖZALTILAR YAPILDI

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Bu çalışmanın bir parçası olarak gerçekleştirilen operasyonda, 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 4 bin 130 lira da ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler ise gözaltına alındı.