Haberler

Sapanca’da 18 Kilo Uyuşturucu Bulundu

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON SONUCU GÖZALTILAR YAPILDI

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Bu çalışmanın bir parçası olarak gerçekleştirilen operasyonda, 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 4 bin 130 lira da ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler ise gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu Gazze’ye Saldırıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırılarında, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 40 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda ev ve barınak tahrip oldu.
Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon son haftası yarın Türk Telekom ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasıyla başlayacak. İlk 6 sırayı alan takımlar play-off’a yükselecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.