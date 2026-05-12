Sapanca’daki Havuzda Elif Nur’un Trajik Ölümü

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca ilçesindeki bir otelde yaşandı. Eşiyle birlikte otelin kapalı havuzunda yüzen Elif Nur Olgun, aniden rahatsızlanarak boğulma riskiyle karşılaştı.

HAVUZDA KURTARILAMADI

Eşi ve otel personeli tarafından bilinci kapalı bir şekilde havuzdan çıkarılan Olgun, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi. Ancak Olgun, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Kalp rahatsızlığı bulunduğu ifade edilen Olgun’un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastanenin Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Otopsi işleminden sonra Olgun’un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı’ya götürüldü. Olayın ardından Elif Nur Olgun’un 3 aylık hamile olduğu belirtilirken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

