Sapanca Gölü Su Seviyesi Kritik Eşiği Aştı

MARMARA BÖLGESİ’NDE SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Marmara Bölgesi’nin önemli su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, uzun bir kuraklık döneminin ardından yaşanan yağışlarla birlikte su seviyesinde bir artış göstermeye başladı. Su seviyesinin 30 metre kotunu aşarak belirli bir rahatlama sağladığı gözlemleniyor.

İçme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını Sakarya ve Kocaeli’ye karşılayan göl, son zamanlarda etkili olan kuraklık, kayıplar ve çevresel etkenlerle birlikte tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti.

KRİTİK EŞİKTE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Yapılan ölçümlere göre, Sapanca Gölü’nün su seviyesi 9 Mayıs itibarıyla 30,04 metreyi buldu. Böylelikle, göl, geçen yılın temmuz ayından bu yana ilk defa kritik kabul edilen 30 metre kotunun üzerine çıkmış oldu.

Uzmanlar, bu su seviyesindeki artışın son dönemlerdeki yağışlar ve ek su kaynaklarıyla desteklendiğini ifade ediyor.

YENİ SU KAYNAKLARI DEVREDE

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, göldeki su seviyesinin arttırılması amacıyla alternatif su kaynaklarının dahil edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, Akçay Deresi ve çevre kaynaklardan gelen suyun göle yönlendirilerek ek besleme yapıldığı belirtiliyor. Bu uygulama sayesinde göldeki su seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

“TASARRUF, GÖLÜN DENGESİ İÇİN GEREKEN”

Sakallıoğlu, mevcut seviyenin olumlu olsa da ekolojik denge açısından hala yeterli olmadığını vurguladı:

“Sapanca Gölü’ndeki seviyenin korunması için su tasarrufu alışkanlığının sürdürülmesi gerekiyor. Yakın dönemde yağışların devam etmesi ile daha yüksek seviyelerin elde edilmesini ve gölün eski doğal güzelliğine kavuşmasını hedefliyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM İHTİYAÇ

Göl seviyesindeki artış, kısa vadede ekolojik sistem açısından bir rahatlama sağlasa da, uzmanlar kalıcı iyileşmeler için sürdürülebilir su yönetiminin şart olduğunu belirtiyor.

Sakallıoğlu, yaz aylarındaki olası su kesintilerine karşı şimdiden önlemler alındığını da ekledi.

YAĞIŞLARA DİKKAT

Yetkililer, Sapanca Gölü’nün eski seviyelerine ulaşabilmesi için yağışların devam etmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor. Göldeki su seviyesinin yükselip yükselemeyeceği ise gelecek dönemlerdeki iklim koşullarına bağlı olarak şekillenecek.