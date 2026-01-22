Şara’nın SDG Üzerindeki Stratejik Zaferinin Ayrıntıları

Suriye’de DENGELER DEĞİŞİYOR

Suriye’de gelişmeler hızla değişmeye devam ederken, Suriye Hükümeti’nin, ABD’nin öncülüğündeki SDG’yi kontrol altına almak için planlı bir strateji uyguladığı gözlemlendi. Bu süreçte, Suriye Hükümeti, SDG’yi etkisiz hale getirirken ABD’nin güvenilir bir ortağı konumuna yükseldi. Detaylı bir analiz, Suriye Devlet Başkanı Şara’nın komşu ülkelerle iş birliği yaparak dikkatli bir politika izlediğini ortaya koyuyor.

ŞARA ABD İÇİN GÜVENİLİR ORTAK OLDU

Edinilen bilgilere göre, bu süreçte Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, iki önemli başarı elde ederek Suriye topraklarını tek liderlik altında birleştirme taahhüdünü yerine getirirken, ABD hükümeti için tercih edilen yerel ortak olmayı başardı. Şara’nın gerçekleştirdiği müdahaleler, Kürt yetkililerin kuzeydoğudaki özerk bölge taleplerini zora sokarak, Washington’un ona verdiği desteğin sınırlarını zorladı. Ancak geçmişte isyancı olan bu lider, durumu lehine çevirmeyi başardı ve ABD elçisi Barrack, Washington’ın artık Suriye devletiyle iş birliği yapabileceğini belirtirken SDG için ayrı bir rol oynamanın söz konusu olmadığını ifade etti.

SURİYE HAFTALAR ÖNCE SALDIRI ÖNERİSİ VERDİ

ABD, 2015 yılında IŞİD’i Suriye’nin kuzeydoğusundan çıkarmak amacıyla oluşturulan SDG’ye destek veriyordu. SDG daha sonra bu bölgeyi özerk bir yapıya dönüştürebilmek adına çeşitli adımlar attı. Fakat Şara’nın güçleri, 2024 sonunda Beşar Esad’ı devirmeyi ve SDG kontrolündeki alanlar da dahil olmak üzere Suriye’nin tamamını yeni hükümete bağlamayı hedefledi. Görüşmelerin ardından, zamanla entegrasyon süreci yavaş ilerlerken, sona yaklaşırken bir saldırı gerçekleştirme fikri gündeme geldi. Merkezdeki üç Kürt yetkili, 4 Ocak’ta Şam’da yapılması planlanan entegrasyon toplantısının bir Suriyeli bakan tarafından aniden iptal edildiğini aktardı. Ertesi gün, Suriye heyeti ABD’nin aracılığıyla İsrail ile güvenlik anlaşması görüşmeleri için Paris’e gitti.

İSRAİL SDG OPERASYONUNA DESTEK VERMEDİ

Suriye yetkilileri, SDG’yi destekleme suçlamalarıyla İsrail’in üzerine giderken, Paris’teki görüşmenin ayrıntılarını iki Suriyeli kaynağa aktaran bilgi sahibi yetkililere Kürtlerin entegrasyonu için hız vermeleri çağrısında bulunuldu. Burada, Suriye yetkilileri bazı bölgeleri geri almak adına sınırlı bir operasyon gerçekleştirmeyi önerdiklerinde ise herhangi bir itiraz almadılar. Suriye makamları, Paris görüşmesine dair soruları yanıtsız bıraktı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Barrack’ın yaptığı SDG entegrasyona dair çağrıya değinerek, ABD’nin Suriye’deki kalıcı askeri varlıkla ilgilenmediğini belirtti.

TÜRKİYE OPERASYONA YEŞİL IŞIK YAKTI

Suriye hükümetine, Türkiye’den halkın korunması şartıyla bir operasyonu destekleyeceğine dair mesaj ulaştı. Türkiye, SDG’yi PKK ile bağlantılı görmekte ve sık sık Suriye’ye müdahale etmektedir. Kürt yetkili Hadiya Yusuf, “Paris’teki anlaşma bu savaşa yeşil ışık yaktı” dedi. İki hafta içinde saldırılar başlamış ve Washington, SDG’ye verdiği destekle ilgili değişim sinyalleri vermeye başlamıştı.

Şara’nın yönettiği güçler, 19 Ocak itibarıyla ateşkes ilan edilmesine rağmen Kürtlerin elindeki son şehirleri kuşatma sürecine girmişti. Ancak ABD yönetimi, Suriye güçlerinin durumu kötüleştirmesinden endişe duyduğunu ifade ederek, milletvekillerinin herhangi bir yaptırım düşüncesine sahip olabileceğini belirtti. Beyaz Saray, Suriye’deki durumu “büyük bir endişe” ile izlediğini ve tüm taraflardan sivillerin korunmasına öncelik vermeleri gerektiğini vurguladı.

Şara, SDG’nin entegrasyon planını sunması halinde birliklerinin ilerlemeyeceği yönünde aniden bir ateşkes bildirdi. Bu açıklama, Washington tarafından olumlu karşılanarak, Şara’nın stratejisi değerlendirildi ve ABD’li yetkililer, SDG’nin asıl misyonunun sona erdiğini belirtti.