“Saraçoğlu Mahallesi Tarihi Doku Korundu”

HISTORİK VEYEŞİL BİR MAHALLE: SARAÇOĞLU

Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tarihi dokusu korunarak aslına uygun şekilde yenileniyor. Kızılay’ın merkezinde geleneksel Türk mimarisi ile inşa edilen evlerin bulunduğu mahallede, 200’den fazla anıt ağaç yer almakta ve 3 binden fazla yeni ağaç dikiliyor. Bakan Kurum, “Sevgili Başkentliler, Ankara’nın kalbindeki Saraçoğlu Mahallesi’nin yenilenen yüzünü gördünüz mü? Bugün Saraçoğlu’nda vakit geçirmek, doğa ve tarih ile iç içe olmak için harika bir gün” açıklamasıyla yenilikleri duyurdu. Saraçoğlu Mahallesi, Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olarak 1946 yılında hayata geçirildi ve uzun yıllar lojman olarak kullanıldı. Ancak bu yapılar zamanla zarar gördü. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atıl bölgenin yenilenmesi için talimat verdi ve bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut projeyi hayata geçirdi.

YENİ SOSYAL ALANLAR YARATILDI

82 bin metrekarelik alanda yapılan projeyle yeni sosyal donatılar oluşturuldu. Mahalleye geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen 119 konut, 159 odalı apart otel ve 237 iş yeri kazandırıldı. Ayrıca 44 bin metrekarelik yeşil alan ile çocuk parkları inşa edildi. Proje kapsamında bulunan 210 anıt ağaç korundu ve 3 binden fazla ağaç dikildi. Tamamlanan proje ile Ankara’nın merkezi, tarihi dokusu ortaya çıkarılmış yeni bir mahalle ve yeşil alan ile zenginleşti. Vatandaşlara Kızılay’ın kalbinde sosyal alanlar ve kafeler ile nefes alabilecekleri bir ortam sunuldu.

BİR GÜNDE HUZUR VE DOĞA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sevgili Başkentliler, Ankara’nın kalbindeki Saraçoğlu Mahallesi’nin yenilenen yüzünü gördünüz mü? Bugün Saraçoğlu’nda vakit geçirmek, doğa ve tarih ile iç içe olmak için harika bir gün” ifadesiyle içerikleri aktardı. Saraçoğlu Mahallesi’ni ziyaret eden Züleyha Ceylan, “Burası gerçekten saklı bir bahçe” diyerek çevrenin huzur verici olduğunu söyledi. Ceylan, “İlk geldiğimde ‘Ankara’da böyle bir yer mi varmış?’ dedim. Huzur duyduğumuz bir yer. Kitap okuyorum, dinleniyorum. Gerçekten buraya gelen bir daha gelmek istiyor” dedi.

SAKLI BAHÇE KİMLERİ AĞIRLIYOR?

Saraçoğlu Mahallesi’ni gezerek yorum yapan Gülden Turan, “Çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Burası nefis, sessiz, yemyeşil ve pırıl pırıl bir yer. Onlar yapmasaydı, burası yapılmazdı zaten” diyerek beğenisini dile getirdi. Ankara Üniversitesi’nde eğitim gören Nuriye Nur Teber, “Bu kadar yeşil ve canlı bir yer bulmak çok zor. O yüzden burayı restore etmeleri bizleri mutlu ediyor. Hiçbir ağacın feda edilmeden korunup dizayn edilmesi takdire şayan” açıklamasında bulundu. Eren Çağatay ise, “Kızılay’da binalar üstümüze geliyordu. Ama burası açık alan, yeşillik, çok hoş bir ortam” ifadesini kullanarak ortamın rahatlatıcı etkisini vurguladı.

AKTİF REKREASYON ALANI

Emlak Konut mimarlarından Cansu Keleş, projenin çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli bir alan sunduğunu ifade etti. Keleş, “Bu alanın merkezine bir biyolojik gölet kuruldu. Bu gölet etrafında kafeler, restoranlar ve birçok insanın zaman geçirebileceği bir alan oluşturuldu. Ankara’nın merkezinde, herkesin gelip burada vakit geçirebileceği aktif bir rekreasyon alanı oluşturduk” sözleriyle projeyle sunulan yeni olanakları anlattı.