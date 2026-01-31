Şarampole Uçan Araç Alev Alev Yandı

Kaza, Şahinbey ilçesinde çevreyolu Kilis kavşağı yönünde gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE UÇTU

Edinilen bilgiye göre, H.E.D.’nin kullandığı 27 ADA 038 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak şarampole düştü. Kaza sonrasında araçta bulunan sürücü ile iki kişi, kendilerini dışarı atmayı başardı. Ardından araç, alev alev yanmaya başladı.

KAZADA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada yaralanan üç kişi, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.