Sarıçam’da Korkunç Aile Cinayeti: Baba İki Çocuğunu Vurduktan Sonra İntihar Etti

saricam-da-korkunc-aile-cinayeti-baba-iki-cocugunu-vurduktan-sonra-intihar-etti

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’ndeki bir villada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sergen A. (34) ile eşi G.A. arasında henüz netleşmeyen gerekçelerle bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından G.A. evi terk etti. Eşinin eve dönmemesi üzerine cinnet geçiren Sergen A., tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) vurdu. Ardından Sergen A., aynı silahı kullanarak intihar etti.

SİLAH SESLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, baba ve çocukların yaşamını yitirdiğini tespit etti. G.A. ve aile yakınları acı haberi aldıktan sonra olay yerine geldi. Aile üyeleri, Sergen A.’nın otomobiline zarar vererek kundaklama eylemi gerçekleştirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yalova’da Hayvan Sağlığında Önemli Gelişmeler Yaşanıyor

Yalova'daki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 yılında hayvan sağlığını korumak ve kayıt altına almak için yoğun bir çalışma yürüttü, evcil ve çiftlik hayvanlarını güvence altına aldı.
Gündem

Veteriner Hekim Çelebi Kaplan Evinde Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde 60 yaşındaki bir veteriner hekim evinde yaşamını yitirdi. Olayın nedenine dair araştırmalar başlatıldı.
Gündem

İzmit’te İstinat Duvarı Okul Bahçesine Devrildi

İzmit'te bir inşaat alanında 10 metrelik istinat duvarı, okul bahçesine çöktü. Çökme anı cep telefonuyla kaydedildi.
Gündem

Boş Araziye Uçan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Karabük'te bir otomobil, kontrolünü kaybederek boş bir araziye düştü ve takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.
Gündem

Elazığ’da Buzlanma Nedeniyle Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı; kazada bir kişi yaralanırken, anın görüntüleri güvenlik kamerasına kaydedildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.