Sarıçam’da Korkunç Aile Cinayeti: Baba İki Çocuğunu Vurduktan Sonra İntihar Etti

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’ndeki bir villada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sergen A. (34) ile eşi G.A. arasında henüz netleşmeyen gerekçelerle bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından G.A. evi terk etti. Eşinin eve dönmemesi üzerine cinnet geçiren Sergen A., tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) vurdu. Ardından Sergen A., aynı silahı kullanarak intihar etti.

SİLAH SESLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, baba ve çocukların yaşamını yitirdiğini tespit etti. G.A. ve aile yakınları acı haberi aldıktan sonra olay yerine geldi. Aile üyeleri, Sergen A.’nın otomobiline zarar vererek kundaklama eylemi gerçekleştirdi.