Sarıyer’de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Paniği

Olay, Sarıyer Pınar Mahallesi Bahadır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki üç katlı binanın girişindeki motosiklet tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin tamamını sararken, duman da binaya yayıldı.

İTFAİYE VE POLİS OLAY YERİNDE

Yangın ihbarının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürülmeden önce, müdahale sırasında hafif şekilde yaralanan iş yeri sahibine ambulans içinde ilk yardım uygulandı.

MADDİ HASAR BAŞKA BİR BOYUT ALDI

Yangın sonucunda iş yerinde büyük ölçekli maddi hasar oluşurken, içeride bulunan üç motosiklet de kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinden Serhat Kaya, “Yangın önce dükkanı sardı, sonra üst katları sarmaya başladı. Biz de mahalleli olarak hemen dışarı çıktık. Yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri geldi, müdahale ettiler. İçeride motosikletler vardı. Şu an 1 kişi yaralı. Çok büyük bir hasar var. Geçmiş olsun. Şu an yangın söndürüldü, kontrol altına alındı” şeklinde konuştu.