Sarıyer’de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Paniği

sariyer-de-motosiklet-tamirhanesinde-yangin-panigi

Olay, Sarıyer Pınar Mahallesi Bahadır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki üç katlı binanın girişindeki motosiklet tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin tamamını sararken, duman da binaya yayıldı.

İTFAİYE VE POLİS OLAY YERİNDE

Yangın ihbarının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürülmeden önce, müdahale sırasında hafif şekilde yaralanan iş yeri sahibine ambulans içinde ilk yardım uygulandı.

MADDİ HASAR BAŞKA BİR BOYUT ALDI

Yangın sonucunda iş yerinde büyük ölçekli maddi hasar oluşurken, içeride bulunan üç motosiklet de kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinden Serhat Kaya, “Yangın önce dükkanı sardı, sonra üst katları sarmaya başladı. Biz de mahalleli olarak hemen dışarı çıktık. Yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri geldi, müdahale ettiler. İçeride motosikletler vardı. Şu an 1 kişi yaralı. Çok büyük bir hasar var. Geçmiş olsun. Şu an yangın söndürüldü, kontrol altına alındı” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem

Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı Sayısı 71 Bin 409’a Yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 71.409'a ulaştı. Olaylar, geçici ateşkese rağmen devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.