Sarıyer’deki Silahlı Saldırıda Acı Son: Cenaze Yakınları Çatıya Çıktı

sariyer-deki-silahli-saldirida-aci-son-cenaze-yakinlari-catiya-cikti

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 dolaylarında İstinye bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evli ve üç çocuk babası olan Murat Atlı, öğle saatlerinde sahildeki bir kafeteryaya gitti. Bir süre sonra kafeteryadan gelen silah sesleri vatandaşların dikkatini çekti ve olay yerine yöneldiler. Atlı’nın başından vurulmuş bir biçimde yerde yattığını gören vatandaşlar, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi, Atlı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın çalışmalarını sürdürdüğü esnada Atlı’nın yakınları olay yerinde toplandı.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKININA MÜDAHALE

Atlı’nın yakınları, cenazeyi görmek için olay yerine geldi. Fakat iş yerinin kepenginin kapalı olması nedeniyle yakından göremeyince çatıya yöneldiler. Çatıya çıkan yakınlardan biri, Atlı’nın cenazesini gördükten sonra sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, bu yakınını güçlükle sakinleştirip çatıdan indirdi. Olay yeri incelemelerinin ardından Murat Atlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, polis, şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürecini başlattı.

