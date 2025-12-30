Sarıyer-Kilyos Tüneli 2026 Yılında Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin inşaatını 2026 yılında tamamlamayı planladıklarını ifade etti ve “Kilyos’tan Sarıyer’e 35 dakika süren seyahati yalnızca 5 dakikaya indireceğiz.” dedi. Bakan Uraloğlu, tünelin İstanbul’un yoğun iş ve finans merkezleri olan Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi’ni doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlayarak İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında bağlantıyı hızlandıracağını belirtti.

DÖRT ŞERİTLİ ÇİFT TÜPLÜ PROJE

Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu Projesi’ni inceleyen Uraloğlu, projenin inşaatına 2022 Mayıs ayında başlandığını hatırlattı. Tünelin yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, ikisi gidiş ve ikisi geliş olmak üzere toplam dört şeritli ve çift tüplü olarak inşa edildiğini açıkladı. Proje, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin çıkışından başlayıp, Kuzey Marmara Otoyolu içerisinde bulunan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı’nda sona erecek. Uraloğlu, “Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olarak iki köprülü kavşak, bir viyadük, iki aç-kapa yapısı ve bir menfez inşa ediyoruz.” ifadelerinde bulundu. Tünelin yapım sürecinde hem NATM hem de TBM yöntemlerinin eş zamanlı olarak kullanıldığını vurgulayan Uraloğlu, “Çift tüp uzunluğu toplam 13 bin 715 metre olan tünelin 10 bin 374 metresini, yani yaklaşık yüzde 76’sını delmiş bulunuyoruz.” dedi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NA BAĞLANMA

Bakan Uraloğlu, bu proje sayesinde İstanbul’un en kalabalık iş bölgelerinin doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanacağını belirtti. Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi bölgelerde yaşayanların tünellerden İstanbul’un merkezlerine daha kolay ulaşabileceğini ifade eden Uraloğlu, bunun yaz turizmini de canlandıracağını kaydetti. Ayrıca, büyük afet durumlarında İstanbul’un acil yardımlarına ulaşmanın daha hızlı olacağını ve yıllık 3,3 milyar lira tasarruf sağlanacağını ifade etti. “Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” dedi.

STRATEJİK ENTEGRASYON

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı ile entegrasyon açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, yapılmakta olan Nakkaş-Başakşehir Kesimi’nin 24,2 kilometresinin ana gövde, 20,8 kilometresinin ise bağlantı yolu olmak üzere toplamda 45 kilometre olduğunu açıkladı. Uraloğlu, bu güzergahın, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Projesi bünyesinde tamamlanan Nakkaş Kavşağı’ndan başlayıp, doğu yönünde yerleşimlerin kuzeyinden geçerek Sazlıdere Barajı’nın güneyinde inşa edilen köprü ile devam ettiğini belirtti.

METRO ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMALARA GELİNDİ

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla TEM Otoyolu’nda trafiğin rahatlayacağını ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı’na ulaşımın kolaylaşacağını ifade etti. Ayrıca, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu’na da sona yaklaştıklarını belirten Uraloğlu, bu metronun 2026 yılının ilk aylarında hizmete gireceğini kaydetti. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin de sürdüğünü belirtirken, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu bağlantısıyla İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif çift hatlı demir yoluna kavuşmuş olacağız.” dedi.