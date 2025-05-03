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Sarıyer Maslak’ta Yol Çöktü! İGDAŞ Devrede

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İSTANBUL’DA YOL ÇÖKMESİ PANIĞA NEDEN OLDU

İstanbul’un Sarıyer ilçesinin Maslak bölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen yol çökmesi büyük bir panik oluşturdu. Eski Büyükdere Caddesi’nde yaşanan olay, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen küçük çaplı bir patlama ile daha da ciddi bir hal aldı. Bu sebeple cadde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki İGDAŞ, İBB, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Olay nasıl oldu?

Olay, 3 Mayıs 2025 sabahı saat 02:41’de Sarıyer Maslak’taki Eski Büyükdere Caddesi’nde gerçekleşti. İGDAŞ ekipleri, doğalgaz hattındaki sızıntıyı önlemek amacıyla bölgedeki gaz akışını kesti. Patlamanın ardından ekipler, gaz tahliye çalışmalarını tamamladıktan sonra hattaki hasarın onarımı için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yetkililer, doğalgaz sıkışmasının, çökmenin temel nedeni olup olmadığını araştırıyor.

caddede trafik durma noktasına geldi

Çökmenin ardından Eski Büyükdere Caddesi, hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. İstanbul’un en yoğun caddelerinden biri olan bu yolun kapanması, sabah saatlerinde trafik akışını olumsuz etkileyerek sürücülerde zorluklar oluşturdu. İBB ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Sürücülere, Maslak ve çevresinde Seyrantepe ya da Levent yönlerini kullanmaları öneriliyor.

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