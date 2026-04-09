Şarkıcı Yusuf Güney Uyuşturucuya Özendirme Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

ŞARKICI YUSUF GÜNEY GÖZALTINA ALINDI

Şarkıcı Yusuf Güney, “uyuşturucuya özendirme” suçu kapsamında İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Gözaltı kararının arkasında, Güney’in Youtube kanalında Ayahuska çayını tanıtması ve bu çayın yasaklı DMT maddesi içermesi bulunuyor.

SUÇLAMALARIN NEDENİ

Yusuf Güney’in söz konusu görüntülerinin, sosyal medyada geniş bir kitlenin dikkatini çektiği ve bu durumun, yasa dışı bir durumu özendirme olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Güney’in Ayahuska çayı tanıtımındaki paylaşımları, çeşitli eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

