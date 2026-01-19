SARSILMAZ’dan Shot Show’da Savunma Gücü Vurgusu

Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesisi olan SARSILMAZ ve bağlı şirketleri, farklı çap ve kalibrelerdeki silahlar, mühimmatlar, uzaktan komutalı savunma sistemleri ve yüksek hassasiyetli metal enjeksiyon (MIM) teknolojileri ile savunma sanayiinde uçtan uca entegre hizmet sunan az sayıdaki global yapılardan birisi olarak dikkat çekiyor. Tasarım, üretim, test ve saha kullanımı süreçlerini tek çatı altında yöneten bu organizasyon, operasyonel güvenilirlik, sürdürülebilir kalite ve hızlı adaptasyon gibi avantajlar sağlıyor. Dünyanın en büyük sivil silah pazarı olan ABD, eğitimli ve geri bildirim odaklı kullanıcı kitlesi ile SARSILMAZ’ın küresel büyüme ve stratejisi açısından önemli bir referans pazarı konumunda bulunuyor. SARSILMAZ, ABD’deki SARUSA yapılanmasıyla yalnızca sivil sektörde değil, pek çok eyalette kolluk kuvvetleri envanterlerinde aktif kullanılan ürünleriyle de güvenilirliğini kanıtlıyor.

SARSILMAZ’DAN BÜTÜNLEŞİK GÜÇ, KÜRESEL MESAJ

SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü M. Nuri Kızıltan, SHOT Show’un şirket için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, “SHOT Show, Amerika kıtasındaki müşterilerimizle doğrudan temas kurabildiğimiz, sektörün yönelimlerini yakından takip ettiğimiz ve rekabet gücümüzü sahada ölçtüğümüz en kritik platformlardan biri. ABD, diğer pazarların dikkatle izlediği bir referans noktası. Bugün SARSILMAZ olarak yalnızca ürün kalitemizle değil; grup şirketlerimizle oluşturduğumuz entegre yapı sayesinde sunduğumuz sürdürülebilir, güvenilir ve bütüncül hizmet anlayışıyla fark yaratıyoruz. Bu sinerjik ‘bütünleşik güç’ ile ABD’den tüm dünyaya net bir mesaj veriyoruz: Üretim gücümüz, teknolojimiz ve sahada kendini kanıtlamış ürünlerimizle SARSILMAZ size yeter.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

SHOT SHOW 2026’DA ENTEGRE YETKİNLİK SAHADA

SHOT Show 2026’da, SARSILMAZ’ın entegre yapısı; grup şirketlerinin saha uzmanlıklarıyla somutlaşacak. Ünimetal, MIM yöntemiyle üretilmiş tabanca ve tüfek parçaları ile üretim süreçlerindeki mühendislik yeteneklerini sergilerken, BPS de farklı çap ve kalibrelerdeki mühimmat üretim gücüyle bu yapıyı destekliyor. BEST Defence’in SARUSA standında sergilenen 12.7 mm UKSS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemi) ve LA2 Dynamics’in Türkiye’nin ilk silahlı ve bacaklı robotu SARBOT, ileri teknoloji temsilcileri arasındalar. SARSILMAZ, SHOT Show 2026’da köklü geçmişi, gelişmiş üretim altyapısı ve grup şirketleriyle oluşturduğu sinerjik bütünlük sayesinde, Türkiye’nin savunma sanayiindeki güçlü temsilini ABD pazarında bir kez daha sergileyecek.

ABD’DE TESCİLLENEN BAŞARI

Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olan SAR9 ürün ailesi, SAR9 SOCOM modeliyle ABD’de iki kere “Yılın Tabancası” ödülünü kazandı. Guns & Ammo dergisi, SAR9 SOCOM Compact modelini kapağına taşıyarak detaylı bir teknik inceleme sundu. American Rifleman, SAR9 SC Gen3 modelini “Haftanın Tabancası” olarak belirlerken ergonomi, kompakt yapı ve kullanıcı deneyimini vurguladı. RECOIL dergisi ise SAR9 serisini kapsamlı bir teknik analizle ele alarak mühendislik perspektifini ve ürün çeşitliliğini detaylandırdı. Kusursuz atış konforu ve zorlu operasyonel koşullara uygunluk göstererek öne çıkan SAR9 SOCOM, Teksas’taki polis departmanlarının envanterinde görev tabancası olarak aktif şekilde kullanılıyor. Zorlu testlerden geçmiş bu platform, özel birliklerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen SAR9 DNA’sını taşıyor. SARSILMAZ, SARUSA yapılanmasıyla ABD pazarında; hem otoriteler hem de uzman medya tarafından onaylanan başarıları ile dünyanın en büyük ve rekabetçi pazarında gücünü açıkça ortaya koyuyor.