Savannah Guthrie’nin Annesi Nancy Guthrie Kayıp

Savannah Guthrie’nin annesi kayboldu

KAYBOLAN ANNENİN DURUMU

Amerikan yayın kuruluşu NBC’nin ünlü sunucularından Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie kayboldu. İtalya’da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları yayını için pazartesi günü yola çıkması beklenirken, sunucu Arizona’nın Tucson kentinde sürdürülen geniş çaplı arama çalışmalarına katıldı. Yetkililer, Nancy Guthrie’nin kaçırılma olasılığını değerlendirirken, evin “olası bir suç mahalli” olabileceğini bildirdi.

GUTHRIE İÇİN SEFERBERLİK

NBC, sevilen sunucusu için tüm kaynaklarını seferber etti. Guthrie’nin birlikte sunduğu Today programının diğer sunucuları, ihbar hattı numarasını televizyon ve sosyal medya üzerinden sıkça paylaştı. Tom Llamas, pazartesi gecesi sunduğu NBC Nightly News’e kaybolma vakası ile başladı ve “Bu hikaye haber merkezimiz için fazlasıyla kişisel.” ifadelerini kullandı. Llamas, şerifin kendisine verdiği bilgiler doğrultusunda, Nancy Guthrie’nin “gece yarısı yatağından, iradesi dışında kaçırılarak götürülmüş olabileceğini” aktardı.

OLİMPİYAT YAYINLARI RİSK ALTINDA

19 yıldır NBC’de görev yapan Savannah Guthrie, 2011’de “Today” programına katıldı ve bir yıl sonra ana sunuculardan biri oldu. Yıllar içinde Olimpiyat açılış törenleri de dahil olmak üzere birçok önemli yayında görev aldı. Bu hafta cuma günü Milano’daki San Siro Stadyumu’nda spor yorumcusu Terry Gannon ile Olimpiyat açılış törenini sunması planlanıyordu, ancak bir NBC yetkilisi, Guthrie’nin bu yayında yer almayacağını duyurdu. Ayrıca, normalde ana sunucu olan Mike Tirico’nun Super Bowl nedeniyle Kaliforniya’da olacağından dolayı, Guthrie’nin ilk gece prime time yayınını da sunması bekleniyordu.

KAYIP HABERİ ŞOK YARATTI

Aileye yakın bir NBC yapımcısı, Guthrie’nin annesinin kaybolduğu anı “hayatının en kötü telefonu” olarak tanımladı. Pima County yetkilileri, Nancy Guthrie’nin evinin aile üyeleri tarafından arandığını, sonuç alınamayınca pazar günü öğle saatlerinde 911’e kayıp ihbarında bulunulduğunu açıkladı. Savannah Guthrie’nin hemen Tucson’a uçtuğu ve şeriflik ofisiyle ve kendi güvenlik ekibiyle sürekli irtibat halinde olduğu ifade edildi.

PROGRAMDA ANNESİYLE BİR ARADA

Guthrie, geçtiğimiz sonbaharda “Today” programında Tucson’daki köklerinden bahsetmiş, kendisini “çölün kızı” olarak tanımlamıştı. Programda annesi Nancy ile birlikte yerel bir restoranda yemek yerken, Nancy’nin Tucson’u “havası, yaşam kalitesi ve sakinliğiyle harika” sözleriyle anlattığı görülmüştü. Savannah Guthrie, pazartesi günü ailesi adına yaptığı açıklamada, emniyet güçlerine teşekkür ederek, “Odağımız sevgili annemizin sağ salim bulunması.” dedi.