Savaş Bakanlığı Adı Geliyor!

ABD BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın isminin değiştirileceğini duyurdu. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, Trump, bugün imzalayacağı 200’üncü başkanlık kararnamesi ile bakanlığın adını “Savaş Bakanlığı” (Department of War) olarak değiştirecek. Başkan Trump, imza töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bir zamanda bir araya geleceğini de belirtti. “Bu savaşı bitireceğiz” diyen Trump, “Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolay olacağını sanmıştım ama en zoru çıktı. Yine de başaracağız” şeklinde konuştu.

SAVUNMA KELİMESİNE ELEŞTİRİ

Beyaz Saray yetkilileri, “Savunma” kelimesinin pasif bir imaj yarattığını ve “Savaş” ifadesinin daha güçlü bir duruş sergilediğini ifade ediyor. Yeni kararnamede, ABD Savunma Bakanı’nın resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacağı belirtiliyor.

TARİHİ GEÇMİŞE ATIF

ABD’de 1789 ile 1947 yılları arasında “Savaş Bakanlığı” adıyla faaliyet gösteren bu kurum, II. Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılandırılarak 1949’da “Savunma Bakanlığı” adını almıştı. Beyaz Saray, yapılan bu değişikliğin tarihi bir geleneğe de atıfta bulunduğunu vurguluyor.

KONGRE ONAYI GEREKİYOR

Ancak, bir bakanlığın isminin kalıcı olarak değiştirilmesi için Kongre onayı gerekiyor. Bu nedenle, Trump’ın kararının sadece “ikincil kullanım” kapsamında geçerli olacağı bildiriliyor. Pentagon adı ise, bakanlığın geniş yerleşkesine atıfta bulunarak kullanılmaya devam edecek.