Savaş Tedbirleri Kapsamında Yeni Başkanlık Atamaları

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, Orta Doğu’da büyük bir karışıklık oluşturuyor. Söz konusu olaylardan etkilenen ülkeler, savaş tedbirlerini devreye sokarken Türkiye, bu süreçte aktif olarak önlem ve hazırlıklarını sürdürme çabasında. Bu bağlamda, bu gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararları da alınan önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar!

BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ

Resmi Gazete’de duyurulan bilgilere göre, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlığı, ilgili kurum ve kuruluşları afet, acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları konularında yapılan işlemleri izleyip koordine edecek.

BİLGİ AKIŞI HIZLANACAK

Bağlı oldukları bakanlıkların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde temsil edilecek başkanlıklar, AFAD tarafından talep edilen kaynak ve kabiliyetlerin yönlendirilmesinde kritik rol oynayacak. Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine bilgi akışını sağlayarak, bakanların verdiği görevleri de yerine getirecek. Özetle, Başkanlığın temel amacı, bakanlıkların afet ve acil durum hazırlıklarını koordine ederek, Cumhurbaşkanlığı ve AFAD’a bilgi akışı sağlamak ve talep edilen kaynakların yönlendirilmesini sağlamaktır. Milli Savunma Bakanlığı, bu politikanın en önemli uygulayıcısı olarak her zaman savaşa ve savunmaya hazırlık aşamasında olduğundan, bu birime duyulan ihtiyaç bulunmuyor.

