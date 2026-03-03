Trump’ın Boynundaki Kırmızı Leke Sağlık Endişesi Yarattı

trump-in-boynundaki-kirmizi-leke-saglik-endisesi-yaratti

ABD BAŞKANI TRUMP ONUR MADALYASI TÖRENİNDE KAMERALARA YANSIDI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen Onur Madalyası dağıtım törenine katılım gösterdi. Tören sırasında çekilen birçok fotoğraf karesinde, Trump’ın boynunun sağ kısmında belirgin bir kırmızı leke gözlemlendi. Görüntülerde lekenin bulunduğu alanda ayrıca yer yer kabuklanmalar dikkat çekti. Amerikan basınında yer bulan bu görüntüler, Trump’ın sağlık durumu ile ilgili endişeleri de yeniden gündeme taşıdı.

GEÇMİŞTE DE MORLUKLAR GÖRÜLDÜ

Daha önce de Trump’ın ellerinde belirgin morlukların bulunduğu bazı fotoğraflar dikkat çekmişti. Bu morlukların, Başkan’ın yoğun el sıkışma ritüelinden kaynaklandığı belirtilmişti.

BEYAZ SARAY’DAN SAĞLIKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın boynundaki kırmızı lekenin kullandığı cilt kreminden kaynaklandığı savunuldu. Açıklamada, Başkan’ın bu kremin birkaç hafta boyunca kullanımına devam edeceği vurgulandı ve “Kızarıklığın birkaç haftada geçmesi bekleniyor” ifadesine yer verildi.

