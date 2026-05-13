Savcı Sayan’dan Çarpıcı İddia: CHP’den İki Geçiş Var

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen anlamlı bir törende partisine katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada “Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarına ‘aramıza hoş geldiniz’ diyorum” ifadelerine yer verdi.

SAVCI SAYAN’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bu gelişmenin yankıları sürerken eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dikkat çeken bir iddiada bulundu. Köksal’ın AK Parti’ye katılacağını daha önceden bilmenin verdiği heyecanla, “Aylar önce ‘Kaynağım sağlam, Burcu Köksal AK Partimize geçecek’ dediğimde beni linç etmiştiniz. Bugün ise partimize geçiyor. Aramıza hoş geldi. Size bir başka bilgi daha vereyim: CHP’den bir büyükşehir belediye başkanı ile İstanbul’dan bir ilçe belediye başkanı, AK Partimize geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyor. Ayrıca DEM Parti’den de bir belediye başkanı AK Partimize geçmek istiyor” şeklinde konuştu.

CHP’DEN KATILIMLAR ARTIK 17 OLDU

Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun katılımıyla, 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP’den seçilen ve AK Parti’ye katılan belediye başkanlarının sayısı toplamda 17’ye ulaştı.

YENİDEN REFAH’TAN 34 BELEDİYE BAŞKANI GEÇİŞ YAPTI

AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında öne çıkan Yeniden Refah Partisi, toplam 34 belediye başkanını farklı tarihlerde bünyesine kattı.

İYİ PARTİ’DEN 9, BAĞIMSIZLARDAN 7 KATILIM OLDU

AK Parti’ye katılanlar arasında İyi Parti’den seçilen 9, bağımsız olarak görevde bulunan 7 belediye başkanı da yer alıyor. Ayrıca DEVA Partisi’nden 3, Saadet Partisi’nden 2 ve Demokrat Parti’den 1 belde belediye başkanının da AK Parti’nin transferleri arasında bulunduğu bildiriliyor.

DEM PARTİ’SİNDEN DE AK PARTİ’YE GEÇİŞLER VAR

DEM Partisi’nden seçilen 2 belediye başkanının da AK Parti’ye katılması dikkat çekiyor.