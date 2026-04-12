Savcılık Hande Erçel’in Uyuşturucu Test Sonuçlarını İnceliyor

savcilik-hande-ercel-in-uyusturucu-test-sonuclarini-inceliyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN ÜNLÜLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan kişilerin test sonuçları belli oldu.

TEST SONUÇLARINA GÖRE MORFİN VE KODEİN BULUNDU

Soruşturmanın detayları kapsamında, yurt dışından dönen ve Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan ünlü oyuncu Hande Erçel’in test sonuçları da açıklandı. Erçel’in idrar örneğinde, morfin ve kodein madde tespit edildi.

BAŞSAVCILIK’TAN ARAŞTIRMA TALEBİ

Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hande Erçel’in uyuşturucu test sonuçlarında tespit edilen morfin ve diğer metabolitlerin ilaç etken maddesi olup olmadığını belirlemek amacıyla Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu olan 5. İhtisas Kurulu’na yazı gönderdi.

